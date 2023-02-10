Дамаск, 10 февраля, 2023, 22:59 — ИА Регнум. В Сирию прибыли десятки самолётов с гуманитарной помощью для пострадавшего от землетрясения населения, сообщает 10 февраля агентство САНА.

Bangin Аэропорт Дамаска

По данным министерства транспорта страны, три гражданских аэропорта — Дамаска, Алеппо и Латакии — приняли 40 самолётов с различными гуманитарными грузами на борту.

Сотрудники аэропортов — административный и технический персонал, диспетчеры, управляющие движением в воздухе, — круглосуточно обеспечивают обслуживание прибывающих рейсов и доставку гуманитарной помощи пострадавшим.

Минтранс Сирии особо подчеркнул, что западные санкции не дают работать аэропортам страны на полную мощность, так как они препятствуют модернизации аэронавигационных систем и оборудования.

Напомним, что в ООН призвали отменить ряд ранее введённых санкций против Сирии, для того чтобы дать возможность властям страны более эффективно справляться с последствиями разрушительного землетрясения.