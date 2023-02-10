Вашингтон, 10 февраля, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден собирается совершить визит в Польшу с 20 по 22 февраля, сообщила 10 февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По ее словам, глава государства должен обсудить с польским руководством сотрудничество Вашингтона и Варшавы, а также коллективную помощь Украине и укрепление сил НАТО. Американский лидер также собирается встретиться с лидерами стран «Бухарестской девятки» для поддержки альянса со стороны США.

Ранее Байден заявлял, что не может сказать, когда он посетит Польшу. Кроме того, президент выразил сомнение в том, что эта поездка состоится.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля американский телеканал Fox Soul отметил интервью с Джо Байденом, не назвав причин такого решения.