Лондон, 10 февраля, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Заявление российского президента Владимира Путина, назвавшего Россию лучшей страной в мире, поддержали 10 февраля читатели Daily Mail.

ИА REGNUM Россия

Накануне Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив прокомментировал выступление Роберта Уразова, заявившего про «другие страны, лучшие в мире», и отметил, что Россия — лучшая страна в мире. Путин выразил надежду, что Уразов просто оговорился, но добавил, что в нашей стране ещё есть над чем работать.

В ответ на эту новость читатели Daily Mail в основном поддержали российского лидера. Один из пользователей обратил внимание на исследование распределения природных ресурсов от Департамента геологической службы США. Согласно результатам исследования, у России самые большие запасы пресной воды на Земле, достаточно нефти, газа и других полезных ископаемых, а также есть плодородные сельскохозяйственные угодья.

«Так что в этом контексте Россия действительно прекрасное место, способное позаботиться о своем населении», — заключил комментатор.

Другой комментатор, подчеркнувший, что не является поклонником ни Путина, ни президента Украины Владимира Зеленского, отметил, что российский лидер умеет настоять на своём и серьёзно относится к делу, а украинский президент «похож на попрошайку, постоянно требующего у Запада выручить его».

«У России действительно огромный потенциал и богатые природные ресурсы», — согласились со словами президента России комментаторы.