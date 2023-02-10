Глава минздрава Сирии: западные санкции обесценивают жизни наших граждан
Дамаск, 10 февраля 2023, 22:35 — REGNUM Министр здравоохранения Сирии заявил, что западные санкции нанесли огромный вред медицинской сфере страны, сообщает 10 февраля агентство САНА.
Глава минздрава Хасан Аль-Геббаш, выступая на пресс-конференции в Дамаске, отметил огромные масштабы катастрофы, постигшей Сирию. Он сказал, что больницы и медпункты работают круглосуточно на пределе своих возможностей.
Министр подчеркнул, что ущерб сирийскому здравоохранению нанесло не землетрясение, а непрерывно длящиеся на протяжении 12 лет санкции Запада, которые мешают ему восстанавливаться, развиваться и обладать всем необходимым для оказания помощи людям, пострадавшим от землетрясения.
«Западные санкции обесценивают жизни граждан», — сказал Аль-Гебаш.
Напомним, что МИД Сирии обвинил США, что они вводят мировое сообщество в заблуждение, объявляя о приостановке американских санкций против Дамаска.
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