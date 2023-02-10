Дамаск, 10 февраля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Сирии заявил, что западные санкции нанесли огромный вред медицинской сфере страны, сообщает 10 февраля агентство САНА.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирийский флаг

Глава минздрава Хасан Аль-Геббаш, выступая на пресс-конференции в Дамаске, отметил огромные масштабы катастрофы, постигшей Сирию. Он сказал, что больницы и медпункты работают круглосуточно на пределе своих возможностей.

Министр подчеркнул, что ущерб сирийскому здравоохранению нанесло не землетрясение, а непрерывно длящиеся на протяжении 12 лет санкции Запада, которые мешают ему восстанавливаться, развиваться и обладать всем необходимым для оказания помощи людям, пострадавшим от землетрясения.

«Западные санкции обесценивают жизни граждан», — сказал Аль-Гебаш.

Напомним, что МИД Сирии обвинил США, что они вводят мировое сообщество в заблуждение, объявляя о приостановке американских санкций против Дамаска.