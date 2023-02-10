Власти США направят $60 млн на обеспечение кибербезопасности Украины

Киев, , 22:21 — REGNUM Американские власти выделят Украине $60 млн на обеспечение кибербезопасности, заявила в рамках поездки в Киев заместитель главы Агентства по международному развитию США (USAID — организация, признанная в РФ нежелательной) Изобель Коулман.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она утверждает, что указанные средства должны будут поддерживать работу «электросети, водопровода, телекоммуникаций, а также обеспечить переход на информационные системы».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря издание Politico распространило информацию о том, что НАТО планирует использовать в конфликте на Украине хакеров и новейшие цифровые технологии.

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