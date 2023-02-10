Число жертв землетрясения в Сирии достигло почти 1,4 тыс. человек
Дамаск, 10 февраля 2023, 21:55 — REGNUM В ходе разбора завалов в Сирии после землетрясения стало известно о гибели в общей сложности 1387 человек. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.
По данным ведомства, число пострадавших от стихийного бедствия выросло до 2326 человек.
«В этом землетрясении, которое является первой катастрофой такого рода, мы увидели много героизма», — заявил президент Сирии Башар Асад, обращаясь к врачам, которые спасают жизни пострадавшим.
Стоит отметить, что в Сирию привезли гуманитарную помощь Россия, Казахстан, Иран, Иордания, ОАЭ, Тунис.