Дамаск, , 21:55 — REGNUM В ходе разбора завалов в Сирии после землетрясения стало известно о гибели в общей сложности 1387 человек. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Сотрудники МЧС России во время разбора завалов после землетрясения в Сирии © Валерий Шарифулин/ТАСС

По данным ведомства, число пострадавших от стихийного бедствия выросло до 2326 человек.

«В этом землетрясении, которое является первой катастрофой такого рода, мы увидели много героизма», — заявил президент Сирии Башар Асад, обращаясь к врачам, которые спасают жизни пострадавшим.

Стоит отметить, что в Сирию привезли гуманитарную помощь Россия, Казахстан, Иран, Иордания, ОАЭ, Тунис.