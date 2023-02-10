Дамаск, 10 февраля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. США, объявив о приостановке антисирийских санкций на 180 дней для оказания гуманитарной помощи Сирии, лишь пытаются улучшить свой международный имидж. Так прокомментировали агентству Sana заявление Вашингтона в МИД Сирии.

Валерий Шарифулин/ТАСС Последствия землетрясения в Сирии

«Вводящее в заблуждение решение американской администрации о частичном и временном замораживании некоторых односторонних, принудительных и смертоносных мер, которым подвергается сирийский народ, является ничем иным, как повторением прежних фиктивных решений, направленных на создание ложного гуманного имиджа», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что действующие санкции США лишают сирийские больницы возможности обслуживать медицинское оборудование для лечения сотен тысяч пациентов. Кроме того, американцы лишают Сирию доступа к национальным природным богатствам, что ограничивает возможности государства помогать населению.

«Новое решение министерства финансов США подчёркивает приверженность Вашингтона своим незаконным санкциям, поэтому американская администрация не может обмануть сирийцев и мир», — добавили сирийские дипломаты.

Стоит отметить, что Турции помогают справиться с последствиями землетрясения около 100 стран. Сирии помогают несколько государств. Россия пришла на помощь Дамаску первой.