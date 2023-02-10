* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 21:35 — REGNUM Министерство юстиции РФ дополнило список иноагентов еще восемью фамилиями. В реестр включены в том числе певица Земфира (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и экс-политик Дмитрий Гудков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Земфира © Сергей Бобылев/ТАСС

Как уточнили в Минюсте, Земфира Рамазанова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) «открыто выступала в поддержку Украины». Певица дает концерты «в недружественных странах», во время которых выступает против специальной военной операции. К тому же она «получала поддержку от иностранных источников», говорится в сообщении ведомства.

Сбежавший еще в 2021 году из России экс-депутат Дмитрий Гудков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) «призывал к предоставлению вооружения Украине». Он ратовал за введение санкций в отношении России. Кроме того, он выступает на различных информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами в качестве эксперта, сообщили в Минюсте.

Напомним, Гудков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) сбежал из России на Украину, опасаясь уголовного преследования по делу об имущественном ущербе, по которому он проходит в качестве подозреваемого. Помещение, которое снимал Фонд поддержки Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сдавалось незаконно. Потерпевшей стороной выступает Департамент городского имущества Москвы.

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Кроме Земфиры (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр иноагентов включены А. Р. Галлямов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Т. В. Намазбаева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), С. С. Асланян (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), С. А. Шпилькин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), А. В. Ривина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и А. Н. Казанцева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).