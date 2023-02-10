Вашингтон, 10 февраля, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Интервью с президентом США Джо Байденом отменил американский телеканал Fox Soul. Причины отмены ранее запланированного интервью не сообщаются. Однако отказ от него телеканалом подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Gage Skidmore Джо Байден

«Нас проинформировали о том, что Fox Corp попросила об отмене данного интервью», — говорится в ее сообщении в Twitter.

Как отметила пресс-секретарь, Байден «с нетерпением ждал» этой беседы. Он планировал обсуждать всевозможные вопросы — от своей речи в Конгрессе по вопросам ситуации в США до матча Национальной футбольной лиги.

Как пишет РИА Новости, телеканал Fox Soul работает с ориентировкой на консервативную аудиторию. К тому же он популярен у политиков-республиканцев. Напомним, на днях в Конгресс США внесена резолюция о прекращении помощи Украине. Одним из авторов законопроекта является республиканец Мэтт Гетц.

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