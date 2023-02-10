Анкара, , 21:38 — REGNUM Спасатели, разбирающие завалы в Турции после землетрясения, в общей сложности нашли 19 875 погибших. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD)

Поисково-спасательные работы после землетрясения в Турции © EPA/ABIR SULTAN/ТАСС

«Число погибших в результате землетрясения составило 19 875 человек, число раненых — 79 717 человек», — сообщили в AFAD.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в десяти провинциях страны, пострадавших от разрушения, работают 141 тыс. спасателей.

Стоит отметить, что Эрдоган пообещал пострадавшим от землетрясения компенсацию в размере стоимости найма квартиры за год.

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