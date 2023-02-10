Анкара, 10 февраля, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Спасатели, разбирающие завалы в Турции после землетрясения, в общей сложности нашли 19 875 погибших. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD)

EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Поисково-спасательные работы после землетрясения в Турции

«Число погибших в результате землетрясения составило 19 875 человек, число раненых — 79 717 человек», — сообщили в AFAD.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в десяти провинциях страны, пострадавших от разрушения, работают 141 тыс. спасателей.

Стоит отметить, что Эрдоган пообещал пострадавшим от землетрясения компенсацию в размере стоимости найма квартиры за год.