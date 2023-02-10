Закон о «сепаратизме» в Молдавии ухудшил отношения Кишинёва с Тирасполем — МИД России

Москва, , 21:36 — REGNUM Министерство иностранных дел России ранее уже указывало, что закон о «сепаратизме», который приняли в Молдавии, отменяет равенство участников урегулирования приднестровского конфликта. Об этом 10 февраля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметила, что Москва призывала Кишинёв принять взвешенное решение в данном вопросе, но этого не произошло.

«К сожалению, в Кишинёве к этому не прислушались и результатом стало ещё большее отчуждение между берегами Днестра», — сказала Захарова.

Напомним, закон о «сепаратизме» в Молдавии вводит в Уголовной кодекс страны статьи «Заговор против Молдавии» и «Сепаратизм». По ним осужденный может получить от двух до 12 лет лишения свободы. Фактически по новым статьям можно обвинить любого гражданина Приднестровья, который состоит на госслужбе или сотрудничал с официальными органами ПМР.

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