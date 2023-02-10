Москва, 10 февраля, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России ранее уже указывало, что закон о «сепаратизме», который приняли в Молдавии, отменяет равенство участников урегулирования приднестровского конфликта. Об этом 10 февраля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Он отметила, что Москва призывала Кишинёв принять взвешенное решение в данном вопросе, но этого не произошло.

«К сожалению, в Кишинёве к этому не прислушались и результатом стало ещё большее отчуждение между берегами Днестра», — сказала Захарова.

Напомним, закон о «сепаратизме» в Молдавии вводит в Уголовной кодекс страны статьи «Заговор против Молдавии» и «Сепаратизм». По ним осужденный может получить от двух до 12 лет лишения свободы. Фактически по новым статьям можно обвинить любого гражданина Приднестровья, который состоит на госслужбе или сотрудничал с официальными органами ПМР.