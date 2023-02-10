Подгорица, 10 февраля, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Черногория с начала спецоперации на территории Украины оказала этой стране помощь на сумму свыше €10 млн. Речь идет о поставках вооружения и гуманитарных грузов, уточнили в министерстве обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

«Правительство и министерство обороны семь раз передавали в дар различные виды гуманитарного и военного имущества, а также боеприпасы и оружие. Ориентировочная стоимость пожертвований на данный момент составляет €10,06 млн», — пишет портал Vijesti.

Как отметили в минобороны, Черногория и дальше планирует помогать Украине. В частности, правительство страны рассматривает возможность реабилитации раненых военнослужащих ВСУ.

Напомним, в декабре 2022 года правительство Черногории сообщало, что передаст в качестве дотации Украине 11% своих оборонных расходов. На 2023 год на эти цели в бюджете страны было заложено около 67,3 миллиона евро.