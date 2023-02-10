Западные лидеры недостойны быть на одном уровне с Путиным — бывший разведчик морской пехоты США

Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину приходится выдерживать колоссальные нагрузки для защиты интересов своей страны, что недоступно для лидеров стран Запада. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на своём канале в YouTube.

Владимир Путин © Илья Питалев/РИА Новости

«Ни у кого из них нет управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина, они даже не заслуживают быть на том же уровне», — сказал Риттер.

Он также назвал западных политиков «посмешищем» и «идиотами». Ветеран разведки напомнил, что Путин принял страну «в руинах», а потом сделал её мощной державой.

Риттер пожелал США президента с такими же качествами, как у российского лидера. Бывший разведчик отметил, что Путину приходится противостоять всему Западу, и это успешно получается.

Напомним, Риттер регулярно критикует внешнюю политику США. Ранее он заявил, что Вашингтон планирует принести Украину в жертву для ослабления России.