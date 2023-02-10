Оттава, 10 февраля, 2023, 20:42 — ИА Регнум. В течение семи последних лет Канада принимает активное участие в обучении украинских военных. С 2015 года канадские инструкторы уже подготовили 35 тыс. военных ВСУ. Об этом 10 февраля сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд в ходе конференции в Вашингтоне.

EPA/TOMS KALNINS/ТАСС Военнослужащий ВС Канады

По её словам обучение проходило в Великобритании и в Польше.

«Мы обучаем украинских солдат в Англии и обучаем украинских саперов в Польше», — заявила министр.

Отмечено также, что ранее проходило обучение работе с американскими гаубицами М777. В дальнейшем канадские инструкторы будут обучать бойцов ВСУ управлению танками Leopard 2. Четыре единицы этой техники уже на пути в Польшу, заметила министр обороны.