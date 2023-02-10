Канада с 2015 года обучила более 35 тыс. военных ВСУ
Оттава, 10 февраля, 2023, 20:42 — ИА Регнум. В течение семи последних лет Канада принимает активное участие в обучении украинских военных. С 2015 года канадские инструкторы уже подготовили 35 тыс. военных ВСУ. Об этом 10 февраля сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд в ходе конференции в Вашингтоне.
EPA/TOMS KALNINS/ТАСС
Военнослужащий ВС Канады
По её словам обучение проходило в Великобритании и в Польше.
«Мы обучаем украинских солдат в Англии и обучаем украинских саперов в Польше», — заявила министр.
Отмечено также, что ранее проходило обучение работе с американскими гаубицами М777. В дальнейшем канадские инструкторы будут обучать бойцов ВСУ управлению танками Leopard 2. Четыре единицы этой техники уже на пути в Польшу, заметила министр обороны.