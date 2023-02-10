Москва, 10 февраля, 2023, 20:30 — ИА Регнум. В Эфиопии в последнее время участились случаи насилия в отношении священников, имеются факты захвата храмов. Это вызывает беспокойство у руководства Русской православной церкви. Об этом сообщил секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

IMAGO/Mike Schmidt/ТАСС Эфиопская православная церковь

По его словам, ситуация обострилась из-за давления на Эфиопскую церковь со стороны группы раскольников.

«Были случаи атак на храмы с целью их захвата, уже есть погибшие среди тех, кто эти храмы защищает, включая духовенство Эфиопской церкви», — цитирует Игумнова РИА Новости.

Как отметил священник, раскол в Эфиопской церкви вызван политическими причинами, его продвигает «сравнительно небольшая группа лиц в одном из регионов Эфиопии». У верующих раскол вызвал возмущение, а эфиопский патриарх Абуна Матфий благословил паству на «особые молитвы о церкви и стране».