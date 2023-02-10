Сотрудники ФБР пришли к бывшему вице-президенту США за «секретными материалами» — Politico

Индианаполис, США, , 20:32 — REGNUM Сотрудники ФБР утром 10 февраля пришли с обыском в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса в пригороде Индианаполиса (штат Индиана), для поиска «секретных материалов». Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на данные местных правоохранителей.

Майк Пенс Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее бывший начальник штаба Пенса Марк Шорт сообщил CNN, что ожидается обыск у Пенса «по обоюдному согласию».

В январе адвокат Пенса Грег Джейкоб обнаружил документы с грифом «секретно» в новом доме экс-вице-президента в Индиане. Он сообщил, что всё отдал в ФБР. По заявлению адвоката, документы попали в дом, потому что их «непреднамеренно упаковали в коробки и перевезли».

Напомним, Пенс был вице-президентом, когда президентом США был Дональд Трамп. В начале 2023 года в домах у Трампа и действующего американского президента Джо Байдена нашли секретные документы, которые хранились с нарушением регламента.

Читайте ранее в этом сюжете: NBC: американцев беспокоит отношение Байдена и Трампа к секретным бумагам