Индианаполис, США, 10 февраля, 2023, 20:32 — ИА Регнум. Сотрудники ФБР утром 10 февраля пришли с обыском в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса в пригороде Индианаполиса (штат Индиана), для поиска «секретных материалов». Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на данные местных правоохранителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Майк Пенс

Ранее бывший начальник штаба Пенса Марк Шорт сообщил CNN, что ожидается обыск у Пенса «по обоюдному согласию».

В январе адвокат Пенса Грег Джейкоб обнаружил документы с грифом «секретно» в новом доме экс-вице-президента в Индиане. Он сообщил, что всё отдал в ФБР. По заявлению адвоката, документы попали в дом, потому что их «непреднамеренно упаковали в коробки и перевезли».

Напомним, Пенс был вице-президентом, когда президентом США был Дональд Трамп. В начале 2023 года в домах у Трампа и действующего американского президента Джо Байдена нашли секретные документы, которые хранились с нарушением регламента.