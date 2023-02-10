Тель-Авив, Израиль, 10 февраля, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Власти Израиля приняли решение о введении санкций против 87 лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом после теракта в Восточном Иерусалиме сообщила 10 февраля пресс-служба израильского минобороны.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС Автомобиль врезался в автобусную остановку в Иерусалиме

Напомним, в результате теракта в Восточном Иерусалиме, совершенного 10 февраля, погибли два человека, в том числе шестилетний ребенок. В ходе совещания с руководителями силовых ведомств глава минобороны Йоав Галант поручил ввести санкции в отношении 87 человек, причастных к террору, и их родственников.

Согласно указу, подписанному министром, у жителей Восточного Иерусалима, получающих финансовую поддержку от палестинской администрации, будут изъяты активы на сотни тысяч долларов по текущему курсу.

Как ранее сообщалось, в еврейском районе Рамот в Восточном Иерусалиме недалеко от гробницы пророка Самуила водитель автомобиля преднамеренно наехал на автобусную остановку, где находились люди. Погибли два человека, ещё четверо ранены.