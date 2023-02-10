София, , 20:07 — REGNUM Болгарские спасатели обнаружили живыми под руинами в городе Антакья в Турции семью из пяти человек, сообщает 10 февраля Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Поисково-спасательные работы после землетрясения в Турции © EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС

Команда болгарских добровольцев-спасателей сумела вывести на поверхность двух человек, продолжается борьба за вызволение еще за троих. Ранее болгарские спасатели извлекли из-под завалов четырехлетнего ребенка и пожилого мужчину.

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В общей сложности в Турции работает более 100 болгарских спасателей, ведется кампания по сбору средств и гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении. В память о погибших при стихийном бедствии в Турции и Сирии на административных зданиях по всей стране приспущен государственный флаг Болгарии.

По последним данным, число погибших в Турции увеличилось до 19 тысяч 388 человек, ещё более 77 тысяч пострадали.