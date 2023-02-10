Кадыров получил из рук главы МЧС Куренкова именную саблю

Грозный, , 20:03 — REGNUM Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков вручил главе Чечни Рамзану Кадырову именную саблю. Это событие состоялось в ходе его рабочей поездки в Грозный 10 февраля.

Александр Куренков © Дмитрий Астахов/РИА Новости

«Было очень приятно получить памятный подарок из рук дорогого гостя в виде именной сабли», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

В ходе поездки в Чечню Александр Куренков вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам регионального управления МЧС.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЧР Абдула Эльмурзаев. Ведомственные медали МЧС РФ «За содружество во имя спасения» вручены начальнику управления Алихану Цакаеву и начальнику караула Аслану Исаеву. Почетной грамотой президента РФ отмечен начальник караула ГУ МЧС по ЧР Шамхан Кубаев.