Москва, 11 февраля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. В России необходимо создать федеральный событийный календарь, который помог бы привлекать туристов в регионы страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Светлана Шевченко/РИА Новости Туристы на ярмарке на Красной площади в Москве

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит на развитие туристической отрасли в 2023 году около 12 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей будут выделены субъектам России на развитие туристических пространств, еще свыше 5 млрд рублей получит в виде грантов бизнес.

«Я думаю, что событийным календарём по ярким и интересным событиям российских регионов нужно озаботиться на федеральном уровне. На региональном же необходим грамотный маркетинг, то есть продвижение региональных мероприятий, включая коллаборацию с локальными производствами», — сказал Тарбаев.

По его словам, объекты туристической инфраструктуры должны помогать поддерживать местные культурные традиции, а производители — стимулировать туриста к изучению истории и местных промыслов. В качестве удачных примеров он привёл праздники цветения лотосов в Калмыкии и Астрахани или татарский Сабантуй.

Тарбаев отметил, примерно половина россиян интересуется не только пляжным отдыхом, но и познавательным.

«При этом такие туристы порой не знают, как «пользоваться» местной культурой. В таких случаях гостям очень бы пригодилась своего рода туристская навигация от местных жителей, позволяющая гостям знакомиться с обычаями, нравами, религиозными традициями и кухней. Предлагаемые решения должны основываться на идентичности и уникальности того или иного города или региона. Как это красиво и вовремя подать — вопрос правильной раскрутки», — добавил парламентарий.

Вместе с тем, считает он, привлекая туристов в заповедные места, нужно руководствоваться принципом «не навреди».

«Отдельные европейские города, ставшие в свое время точками притяжения для туристов, время от времени понимают вопрос о рекреационной ёмкости и необходимости вводить ограничения числа приезжающих. И даже если в массе своей российским курортам и туристически привлекательным местам до этого далеко, пренебрегать этим не стоит. Развивая и предлагая как турпродукт национальную или региональную самобытность, важно по-настоящему сберечь её, передавая следующим поколениям. Чтобы в Бураново бабушки учили петь внучек, а альпийские луга в Шаркане продолжали цвести не затоптанными», — заключил глава комитета Госдумы.