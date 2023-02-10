Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Россия не является врагом для США. Об этом, как сообщает РИА Новсти, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов © Валерий Шарифулин/ТАСС

Говоря об отношениях с Соединенными Штатами, Антонов заявил, что Москва «никогда не была врагом» США.

«Все, что мы хотим нормальных отношений», — сказал российский дипломат.

По его словам, все хотят мироустройства на основе принципов неделимости безопасности, чтобы уважались каждые государства, и «не было первых и вторых».

Кроме того, Антонов сообщил, что сотрудники российского диппредставительства, которые работают в США, переживают тяжелое время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал изоляцию России от остального мира плодом воображения. Глава ведомства заявил, что Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний.