Мадрид, , 20:05 — REGNUM В Испании 10 февраля на 92-м году жизни скончался кинорежиссёр Карлос Саура. Об этом сообщает пресс-служба Испанской академии кинематографических искусств и наук.

Карлос Саура © EPA/JUANJO MARTIN/ТАСС

«Саура, один из главных режиссеров в истории испанского кино, умер сегодня в своём доме в возрасте 91 года в окружении близких», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Саура начал снимать в 1955 году. Всего в его фильмографии числится почти 50 фильмов. Последняя его кинокартина «Розовая роза: гражданская война в Испании» вышла в 2021 году.