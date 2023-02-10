Группа из 11 республиканцев в Палате представителей внесла проект резолюции с призывом немедленно прекратить помощь США Украине. Посыл сугубо гуманитарный: мол, такая поддержка Киева против Москвы «непреднамеренно способствует жертвам среди гражданского населения». Как расценивать эти действия?

Георгий Бовт, , 21:01 — REGNUM Прежде всего, не стоит преувеличивать значение «информационной атаки» со стороны той части Республиканской партии (РП), которая принадлежит к «твердым трампистам».

Капитолий Иван Шилов © ИА REGNUM

Во-первых, статус этой инициативы — «не обязывающая резолюция», каковых палата представителей принимает немало, но они разве что отражают определенные настроения законодателей, не более того. Тем более что нижняя палата Конгресса традиционно «не рулит» во внешней политике — это прерогатива Сената.

К примеру, осенью прошлого года палата представителей приняла аналогичную (не обязывающую) резолюцию с призывом признать Россию спонсором международного терроризма. Белый дом ее успешно проигнорировал.

Во-вторых, вряд ли даже такой документ будет принят палатой в целом.

Конгресс пока явно к такому повороту не готов. А настроен на «продолжение войны».

Этот ход «трампистов», скорее, можно расценивать как первую «красную ласточку», вылетевшую из гнезда РП (ее партийный цвет — красный), которой еще предстоит — и то далеко не факт — преобразиться в грозного «слона» (символ РП), который затопчет голубых «ослов-демократов» (осел — символ ДП, а ее партийный цвет — голубой).

В числе «группы 11» — самые радикальные, крайне правые сторонники Дональда Трампа в Конгрессе.

Кстати, они довольно долго сопротивлялись избранию спикером палаты бывшего лидера республиканского меньшинства Кевина Маккарти. И еще могут попортить ему нервы, поскольку большинство Республиканской партии очень шаткое. Так что каким-то образом они могут заставить с собой считаться, особенно настаивая на «более жестком контроле» за тем, как расходуются отпущенные Украине средства.

Пытаясь обосновать свою инициативу, конгрессмен Мэтт Гэтц несколько исказил цитату из одного выступления Джо Байдена в марте прошлого года. По словам Гэтца, «Байден, должно быть, забыл свой прогноз от марта 2022 года, предполагавший, что вооружение Украины военной техникой приведет к эскалации конфликта, вплоть до «третьей мировой войны».

Мэтт Гетц © picture alliance/Consolidated/ТАСС

На самом деле, Байден имел в виду другое: что вмешательство НАТО приведет к «третьей мировой», а потому, мол, надо вооружать Украину. Однако избиратель (правых республиканцев в данном случае) слышит первое и не станет вспоминать второе.

Насколько настроения, отраженные в проекте резолюции «трампистов», соответствуют настроениям в американском обществе в целом?

Пока не очень соответствуют, но правые республиканцы надеются оседлать наметившуюся тенденцию к уменьшению энтузиазма по поводу продолжения поддержки Киева до бесконечности. Число тех американцев, которые говорят, что США оказывают слишком большую поддержку Украине, хотя и медленно, но растет.

Около четверти отпрошенных (26%) сейчас говорят, что США «слишком сильно поддерживают Украину», 31% говорит, что Америка выделяет столько, сколько нужно, а 20% хотели бы, чтобы США увеличили размеры помощи. Согласно опросу исследовательского центра Pew, проведенному 18 января, доля взрослых, считающих, что США слишком сильно помогают Украине, увеличилась на 6 процентных пунктов с сентября прошлого года и на 19 процентных пунктов с момента начала военных действий на Украине.

Этот сдвиг в сторону скептицизма в большей степени связан именно с ростом соответствующих настроений среди республиканцев, которые говорят, что США «слишком сильно поддерживают Украину». Так считают 40% сторонников РП, по сравнению с 32% осенью, это намного выше, чем 9%, которые придерживались этой точки зрения в марте прошлого года.

Но также увеличилась и доля демократов, которые говорят, что США «слишком сильно поддерживают Украину». Правда, таких там лишь 15%, по сравнению с 5% в марте прошлого года.

Любопытно, что увеличился межпартийный разрыв в вопросе о том, представляет ли военный конфликт на Украине «серьезную угрозу интересам США».

В марте прошлого года республиканцы и демократы примерно в равной степени заявляли, что да, представляет: так считали 51% республиканцев и 50% демократов.

Зал заседаний Конгресса США © EPA/MICHAEL REYNOLDS/ТАСС

Теперь же доля американцев, которые видят в продолжающемся конфликте «серьезную угрозу интересам США», снизилась в обеих партиях, но в большей степени как раз среди республиканцев (29% против 43% у демократов).

Падение «актуальности» конфликта для самой Америки важно и может сказаться в будущем, но не сразу. Сразу сказывается только, когда начинают гибнуть американские солдаты за рубежом.

В целом в американском обществе «проукраинские» настроения по-прежнему сильны.

По данным Чикагского совета по глобальным вопросам, в декабре 2022 года 65% американцев заявили, что выступают как минимум за продолжение поставок оружия Украине, а 66% заявили, что поддерживают отправку денег. Хуже того, почти каждый третий американец поддерживал идею отправки уже и непосредственно американских солдат на Украину.

По данным свежего опроса Pew Research Center, 43% американцев говорят, что они одобряют политику администрации Байдена в отношении конфликта на Украине (это примерно соответствует его общему рейтингу одобрения), но около трети (34%) не одобряют. 22% не определились.

И такие пропорции практически не изменились с мая 2022 года, когда последний раз задавался такой вопрос.

Что касается размеров помощи, которую хотят прекратить «трамписты», то они при этом упоминают сумму в 110 млрд долл., которые США якобы выделили Украине, начиная с февраля 2022 года, и которая охватывает военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также 27,4 млрд долл. «на укрепление безопасности» в целом.

Судя по всему, речь не только об одобренных ассигнованиях, но и об обещанных, не все из которых уже дошли до назначения и не все из них еще формально выделены.

Более точные цифры выглядят так.

Они тоже огромные и, если так пойдет дальше, скоро будут сопоставимы с затратами на Вьетнамскую войну, которая обошлась США примерно в 138,9 млрд долл. с 1965 по 1974 год. В сегодняшних долларах это примерно 1 триллион.

Пока за весь 2022 год США выделили Украине помощь в размере около 50 млрд долларов (они уже потрачены). Около половины этих денег, 24,9 млрд долл., пошли на военные расходы.

Американская РСЗО HIMARS поставляемая Украине © EPA/VALDA KALNINA/ТАСС

Для сравнения, военная помощь США Израилю — давнему крупнейшему получателю военной помощи США — составляет в среднем в год в последнее время 3,5-3,8 млрд долл.

9,6 млрд долларов отпустили Украине на «невоенные цели», например, на медпомощь и продукты питания.

Для сравнения, по примерно такой статье («иностранная помощь») в 2021 году Киев получил от Вашингтона лишь 343 млн долл., которые покрывали тогда еще и военную, и экономическую помощь.

В настоящее время американская правящая элита в целом настроена не только на продолжение помощи Украине, но исходит из того, что такая политика будет длиться долгие годы.

Так, если большинство уже одобренных на сегодня ассигнования рассчитаны на траты до 2025 года, то уже есть и такие программы, статьи расходов и фонды, которые рассчитаны до 2030 года. Многие вооружения еще только должны быть заказаны и изготовлены.

К примеру, заводы, выпускающие снаряды натовских стандартов 155 мм, планируют расширять производство, чтобы черед два (sic!) года выйти на новые ежемесячные объемы в 90 тыс. штук вместо нынешних 14 тыс. Примерно то же по выпуску HIMARS и других вооружений.

Вот такие горизонты планирования у американского ВПК. То есть — на годы. А в современной истории Америки не припоминается случая, когда политический класс пошел бы сильно поперек интересов ВПК своей страны.

Так что в связи с конфликтом на Украине, к которому, как показывают опросы, американское общество потихоньку «привыкает» в его нынешнем виде, должно произойти нечто такое, чтобы произошел как слом нынешних общественных настроений, так и доминирующих настроений в политическом классе.

Пока 11 «трампистов» погоды, увы, не делают. Но туман уже нагоняют.