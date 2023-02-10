Москва, 10 февраля, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Установлена личность украинского военнослужащего, который участвовал в расстреле российских военнопленных. Это 26-летний уроженец Житомирской области Сергей Макаренко. Он сам признался в этом в своем видеообращении, которое выложил в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Макаренко на кадрах видео пытается оправдать свои действия тем, застреленные им российские бойцы не были пленными.

«Говорят, что пленных расстреляли… Они нас штурмовали. … Как это пленных? Пленные — это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было, чтобы они пришли к нам, сложили оружие и сказали: «Мы сдаёмся», — приводит слова украинского военного «RT на русском».

Как установлено, Макаренко является кадровым военнослужащим ВСУ. Видео убийства российских бойцов было снято под Артемовском (Бахмутом). После убийства его боевые товарищи устроили фотосъемку над телами убитых ими пленных.

В Следственном комитете России уже началась проверка по данному факту. Как отметили в ведомстве, после установления всех обстоятельств совершенного преступления будет дана правовая оценка.

Напомним, в ООН видеозапись расстрела украинскими боевиками российских военных признали подлинной. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо заявила, что организация выразила озабоченность совершенным преступлением министерству обороны Украины.

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