Киев, 10 февраля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Если раньше президенту Украине Владимиру Зеленскому относительно легко удавалось убедить западные страны оказать Киеву финансовую помощь и поставить вооружение, то теперь, по крайней мере, в Европе не столь однозначная. Об этом заявил эксперт издания «Страна. ua» Руслан Бортник.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Он отметил, что западные политики подали Зеленскому тревожный сигнал о сломе ситуации в вопросе поставок оружия ВСУ. Теперь даже личного приезда украинского лидера было недостаточно, что убедить союзников оказать помощь в формировании истребительной авиации.

«Это говорит о нарастании проблемы. Запасы советского оружия и боеприпасов заканчиваются. Украине не хватает любой техники, а не только бронированной, а ещё артиллерии и патронов», — указал Бортник.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 и 9 февраля Зеленский посетил с визитом Лондон, Париж и Брюссель, где в очередной раз попросил поставить Киеву боевые самолёты.

Эту просьбу один из членов британского правительства прокомментировал фразой «нет грёбаных самолётов». В Бельгии заявили, что возможность передачи Украине истребителей не рассматривается. Германия также сообщила об отсутствии планов в ближайшее время рассматривать этот вопрос.