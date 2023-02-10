Москва, 10 февраля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах программы «Мой район» на пример района Ховрино. Об этом мэр написал в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В Ховрино хорошо видны результаты программы «Мой район», задача которой — создать комфортные условия для проживания москвичей во всех районах, вне зависимости от их удалённости от центра», — сообщил Собянин.

По словам мэра Москвы, в Ховрино скоро откроются учебный корпус на 500 мест для школы №1474, детсад на 350 мест, и детская поликлиника.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал о больших транспортных проектах в районе Ховрино, в частности, междугородный автовокзал «Северные ворота», возможность быстро добраться от метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево на автобусе, а также ж/д станция Ховрино, которая войдёт в состав МЦД-3.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы заявил о намерении полностью перевести общественный транспорт столицы и городские службы на электрическую тягу.