Москва, 10 февраля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Изоляция России от остального мира ― «это плод большого воображения». Об этом 10 февраля на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на торжественном заседании по случаю Дня дипломатического работника МИД в Москве

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«В международной изоляции оставили себя те, кто грубо попирает Устав ООН, кто совершил преступные акты вооруженной агрессии против Югославии, Ирака, Ливии, кто запятнал себя кровавыми преступлениями колониализма и сейчас хочет взять на вооружение те же самые колониальные практики в отношении со всеми странами мира», ― сказал Лавров.

Кроме того, по его словам, в глубокой изоляции находятся также «те, кто ежегодно голосует против или воздерживается по резолюции Генеральной Ассамблеи о борьбе с героизацией нацизма».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия продолжит осуществлять свою деятельность и никакие обвинения и угрозы в её адрес «не влияли и не будут влиять» на неё.

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«Нет сомнений, что Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став ещё сильнее», ― добавил Лавров в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили о крахе планов США и Европы отрезать Россию от остального мира. Как отметили авторы публикации в The Cristian Science Monitor, западные санкции не привели к исчезновению иностранных брендов из России и даже после ухода части зарубежных компаний с российского рынка на полках российских магазинов всё также доступны айфоны, а в кинотеатрах можно посмотреть голливудские фильмы.