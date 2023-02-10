Москва, 10 февраля, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарке, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Иванович Морозов скончался в возрасте 82 лет. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Моргулис/РИА Новости Владимир Морозов

«Его близкие друзья и коллеги по спорту вспоминают его как человека с железной волей, сильного, целеустремленного и с большим желанием бороться до конца», — говорится в сообщении.

В федерации выразили соболезнования его родственникам и близким. Похороны назначены на сегодня, на 10 февраля.

Напомним, Владимир Морозов победил на Олимпийских играх в 1964 и 1972 году в гребле на байдарке-четвёрке, а также в 1968 году на байдарке-двойке. В Москве проживает его полный тёзка Владимир Иванович Морозов, который также является трёхкратным чемпионом мира в гребле на байдарке. Ему 70 лет.