Москва, , 19:05 — REGNUM Актер Борис Щербаков останется под наблюдением врачей еще на неделю, несмотря на то, что его состояние улучшилось. Ему придется провести в больнице некоторое время для уточнения диагноза. Об этом сообщила РИА новости его супруга Татьяна Бронзова.

Борис Щербаков © Евгений Биятов/РИА Новости

По словам сына народного артиста России Бориса Щербакова, 73-летний актер был госпитализирован 1 февраля в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом ОРВИ с осложнением по кардиологии. Позже диагноз уточнили — обострение хронического бронхита.

Как отметил Василий Щербаков, отец идет на поправку, но останется в больнице для лечения и наблюдения еще на неделю.

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