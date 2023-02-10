Москва, 10 февраля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Актер Борис Щербаков останется под наблюдением врачей еще на неделю, несмотря на то, что его состояние улучшилось. Ему придется провести в больнице некоторое время для уточнения диагноза. Об этом сообщила РИА новости его супруга Татьяна Бронзова.

Евгений Биятов/РИА Новости Борис Щербаков

По словам сына народного артиста России Бориса Щербакова, 73-летний актер был госпитализирован 1 февраля в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом ОРВИ с осложнением по кардиологии. Позже диагноз уточнили — обострение хронического бронхита.

Как отметил Василий Щербаков, отец идет на поправку, но останется в больнице для лечения и наблюдения еще на неделю.