Киев, 10 февраля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Киевским властям не поступало предложений, предусматривающих территориальные уступки в обмен на заключение мира. Об этом в интервью германскому изданию Die Welt заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Александр Кряжев/POOL/ТАСС Михаил Подоляк

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«Никто не предлагал Украине ― официально или неофициально — обмен территории на мир. Это был бы абсолютный нонсенс», ― подчеркнул он, отметив, что такой договор «означал бы капитуляцию Украины и победу России» в конфликте.

Подоляк указал, что даже если 10% территории Украины перейдут России, «никакого мира не будет». В таком случае, добавил советник украинского лидера, конфликт «будет попросту продолжаться, только в другом измерении, в другом виде».

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Как сообщало ИА REGNUM, в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung в январе появилась публикация о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс якобы предлагал план мирного урегулирования, предполагающий согласие Украины на «уступку» 20% территорий, входивших в её состав по состоянию на 2013 год. В Кремле эту информацию назвали уткой.

Напомним, ранее Зеленский неоднократно заявлял, что территориальные уступки Киева в пользу России невозможны. По его словам, украинцы никогда не согласятся уступить свою землю и Киев будет постоянно повторять эту свою позицию и доказывать свою приверженность ей.