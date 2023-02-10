Москва, , 19:03 — REGNUM Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в беседе со «Спорт-Экспресс» отреагировал на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о выступлении 35 стран против допуска спортсменов из России и Белоруссии до Олимпиады-2024, которую планируют провести в Париже.

Павел Колобков © Максим Блинов/РИА Новости

«Давайте скажем сразу, это называется вмешательством государства в дела общественных организаций», — сказал Колобков, добавив, что это прямое вмешательство политики в спорт.

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По словам экс-министра, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен жестко реагировать на данную ситуацию.

«Если он [Томас Бах] на это не отреагирует, мы все будем понимать, что олимпийское движение представляет собой сейчас», — добавил Павел Колобков.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания намерена провести саммит с участием 30 государств для согласования коллективной позиции по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.