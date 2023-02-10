ВС РФ контролируют три дороги в Артёмовск из четырёх — Пушилин
Москва, 10 февраля 2023, 19:07 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил России закрепились в северной части Артёмовска Донецкой Народной Республики, а также обошли город с юга и востока. Об этом 10 февраля сообщил журналистам прибывший в Москву врио главы ДНР Денис Пушилин.
«По сути перерезали три дороги из четырех, имеются в виду пути снабжения. Они полностью простреливаются с нашей стороны», — сказал Пушилин.
По его словам, снабжение ВСУ в Артёмовске возможно только по трассе Часов Яр.
Стоит отметить, что в ДНР российские войска также закрепились в Угледаре и продолжают продвигаться вперёд, несмотря на то, что украинское командование постоянно отправляет туда подкрепление.
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