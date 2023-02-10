Москва, 10 февраля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России закрепились в северной части Артёмовска Донецкой Народной Республики, а также обошли город с юга и востока. Об этом 10 февраля сообщил журналистам прибывший в Москву врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа миномета 2Б9 «Василек» в зоне проведения СВО

«По сути перерезали три дороги из четырех, имеются в виду пути снабжения. Они полностью простреливаются с нашей стороны», — сказал Пушилин.

По его словам, снабжение ВСУ в Артёмовске возможно только по трассе Часов Яр.

Стоит отметить, что в ДНР российские войска также закрепились в Угледаре и продолжают продвигаться вперёд, несмотря на то, что украинское командование постоянно отправляет туда подкрепление.