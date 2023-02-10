Нью-Йорк, США, , 18:52 — REGNUM В ООН после признания подлинными кадров расстрела российского военнопленного выразили министерству обороны Украины озабоченность нарушением международного права. Об этом 10 февраля сообщила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы выразили озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных Вооруженными силами Украины», — заявила представитель ООН.

Она также подчеркнула, что признание украинского военного в убийстве и попытка оправдать его тем, что жертвы отказались сдаться, и тем, что они состояли в ЧВК «Вагнер» «не дают оправдания действиям солдата, в соответствии с международным гуманитарным правом».

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