Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. В ООН после признания подлинными кадров расстрела российского военнопленного выразили министерству обороны Украины озабоченность нарушением международного права. Об этом 10 февраля сообщила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы выразили озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных Вооруженными силами Украины», — заявила представитель ООН.

Она также подчеркнула, что признание украинского военного в убийстве и попытка оправдать его тем, что жертвы отказались сдаться, «не дают оправдания действиям солдата, в соответствии с международным гуманитарным правом».