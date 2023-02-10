Москва, , 18:59 — REGNUM Проект обновлённой концепции внешней политики России предусматривает, что министерство иностранных должно способствовать внутреннему развитию страны. Об этом 10 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на торжественном собрании в День дипломатического работника.

МИД России © Максим Блинов/РИА Новости

«На нас — ответственность за претворение тех решений, которое принимает руководство страны на внешнеполитическом направлении — прежде всего, для формирования благоприятной внешней среды для обеспечения динамичного внутреннего развития России», — сказал Лавров.

Он отметил, что данный ориентир министерству задал президент РФ Владимир Путин, а также эта установка будет в новой концепции российской внешней политики, которую планируют скоро завершить.

Напомним, 10 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что концепция внешней политики России будет утверждена Путиным уже в скором времени.

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