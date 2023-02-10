Омская область, 8 октября, 2013, 06:39 — ИА Регнум. Министр образования Омской области Сергей Алексеев поручил разработать подробный пошаговый алгоритм действий педагога. Как сообщили ИА REGNUM в Минобре региона, учителям объяснят, как реагировать, если ребенок не пришел в школу. Такое решение министр принял в связи со случившимся в Черлакском районе. Первоклассник Коля Кукин пропал без вести 4 октября, не дойдя до школы.

Алгоритм разработчики должны будут предоставить в ближайшее время. Из-за ЧП в Черлакском районе Алексеев принял решение пересмотреть должностные обязанности педагогов, в частности классных руководителей. Готовый алгоритм немедленного реагирования по факту неявки обучающегося в школу предоставят руководителям муниципальных органов управления образованием.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, утром 4 октября первоклассник Николай Кукин из села Большой Атмас Черлакского района ушел в школу. С тех пор о его местонахождении было ничего не известно. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В убийстве ребенка подозревается его отец - 39-летний житель села Большой Атмас. Мужчина задержан, расследование уголовного дела продолжается.