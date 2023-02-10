Донецк, 10 февраля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал военными преступниками тех, кто участвовал в расстреле российских военнопленных. Он призвал к расследованию этого факта и наказанию причастных к нему. Комментируя журналистам заявление ООН о подлинности видеокадров с моментом расстрела пленных бойцов ВС РФ, Пушилин заявил:

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

«Это военные преступники, они ни в чем не останавливаются. <…> Расстреливать пленных неправильно <…>. Уверен, что все ведомства, которые за это отвечают, должны предпринять исчерпывающие меры».

Как добавил Пушилин, он бы очень хотел, чтобы «по этим военным преступникам отработали и спецслужбы».

Ранее сообщалось о появившихся в соцсетях и СМИ видеокадрах расстрела бойцом ВСУ сдавшегося в плен российского военного. Человек с автоматом по-украински задает вопрос лежащему на снегу человеку и, не дожидаясь ответа на вопрос, стреляет в него.