Донецк, , 18:47 — REGNUM Одним решением невозможно взять и выпустить из тюрем всех политических заключённых на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики. Для этого необходим индивидуальный подход. Об этом 10 февраля журналистам заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В ДНР заявили об аресте более 100 украинских военнопленных

Глава региона пояснил, что по прямым политическим статьям в пенитенциарных учреждениях находится очень ограниченное количество, потому что зачастую украинские власти осуждали их по уголовным статьям, чтобы такие люди не попали в списки на обмен.

«Чтобы их даже не показывать, их переводили в уголовные статьи. Там были статьи за хранение оружия, взрывчатки, патронов, нападения, ― цитирует РИА Новости Пушилина. ― Соответственно, сейчас по их обращениям нужен индивидуальный подход».

Врио главы ДНР подчеркнул, что на сегодня не существует «механизма, чтобы их взять и одним решением освободить, процессуально очистить, только индивидуальный подход, потому что невозможно их выявить».

По его словам, сейчас стараются выработать комплексное решение. Помочь стараются каждому, но не всегда это получается быстро, потому что есть теперь ещё и российское законодательство, которое нужно соблюдать, подчеркнул Пушилин.

Ранее в сюжете: Законопроект об «амнистии» для жителей новых регионов внесен в Госдуму

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Госдуму был внесён законопроект о порядке применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Документом устанавливается, что преступность и наказуемость деяний, совершенных на этих территориях до 30 сентября 2022 года, а также иные уголовно-правовые последствия этих деяний определяются в соответствии с нормами уголовного законодательства Российской Федерации.