Москва, 10 февраля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Российские военные окружили два населенных пункта к северу от Артёмовска — село Парасковиевка и поселок Красная Гора, остатки оборонявшихся там подразделений ВСУ «пытаются уйти полями в западном направлении». Об этом ИА REGNUM сообщил 10 февраля военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

РИА Новости Танк Т-72 в зоне проведения СВО

«Северная часть Артёмовска и конкретно железнодорожную станцию Ступки, российские штурмовики заняли несколько суток назад. Мало того, они продвинулись западнее, фактически окружив Парасковиевку и Красную Гору», — сказал Онуфриенко.

В заявлении генштаба ВСУ отмечается, что российские войска пошли на прорыв и сейчас атакуют посёлки, находящиеся примерно в 10 км западнее станции Ступки, отметил эксперт.

«Это Орехово-Васильевка и Дубово-Васильевка. Фактически это означает, что Красная Гора и Парасковиевка отрезаны от Артёмовска, — указал эксперт. — Единственный шанс кому-то уцелеть — это уходить на запад. Все дороги из Артёмовска перерезаны давно, две дороги перерезаны физически, железная дорога разрушена. Под огнём находится дорога на Часов Яр. Гарнизон ВСУ Артёмовска тоже остаётся сейчас без пополнения вооружением и личным составом».

Онуфриенко также выразил уверенность в том, что уже на этой неделе Парасковиевка и Красная Гора перейдут под контроль ВС РФ. Это будет означать, что Артёмовск «вряд ли продержится больше недели», считает собеседник.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 10 февраля заявил, что российские штурмовые подразделения закрепились на севере Артёмовска. По словам Пушилина, перерезаны три из четырех дорог — путей снабжения ВСУ.

Донецкий руководитель также сообщил, что российские подразделения закрепились на окраине Угледара, а ВСУ уже начали готовить линии обороны за пределами города.

По оценке Онуфриенко, пока наши войска не сумели закрепиться в многоэтажных домах, которыми практически полностью застроен Угледар, если не считать дачных участков к юго-востоку от города. «Идут ожесточённые бои, постоянно работает артиллерия и авиация, и положение дел за всё это время не изменилось, благодаря чему он смог выбить наших военных из многоэтажной застройки. Там ситуация не меняется», — считает собеседник.

Эксперт полагает, что в этой части ДНР украинским военным достаточно сложно сформировать новую защитную линию. Западнее Угледара находятся поля с разбросанными небольшими деревнями, и ближайшая трасса идёт через Константиновку, Елизаветовку и Успенку. «Но это уже в 20 км севернее, и от неё и до Курахово остаются 15 км или чуть больше. Если противник теряет Угледар, то будет тяжело предотвратить наступление ВС РФ до города Курахово. Потеря Угледара вкупе с потерей Марьинки будет означать обрушение всей системы обороны ВСУ на этом участке фронта в ДНР», — резюмировал эксперт.