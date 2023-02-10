Москва, , 18:41 — REGNUM Завершить противостояние между НАТО и Россией позволит лишь новая Ялтинская конференция, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во время беседы с журналистами 10 февраля в Москве.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, даже после освобождения всей Украины противостояние не прекратится.

«Я вижу это — новая Ялтинская конференция… Сейчас нужно создать такие предпосылки изначально для такой конференции. Где она будет — в Донецке ли, в Севастополе, к примеру», — сказал Пушилин, напомнив слова Иосифа Виссарионовича Сталина, цель Ялтинской конференции — установить мир на 50 лет.

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Врио главы ДНР добавил, что градус слишком высок для того, чтобы это закончилось само собой.

«Кроме какой-то конференции с предшествующими предпосылками для ее появления я не вижу», — пояснил Денис Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят ракетные удары по тыловым городам.