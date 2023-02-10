Берлин, , 18:28 — REGNUM В Германии призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить наращивание поставок оружия на Украину. Об этом говорится в петиции размещённой на популярной площадке для подобный обращений.

Олаф Шольц Сергей Корсун © ИА REGNUM

На данный момент петицию, инициаторами которой выступили депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma Алиса Шварцер, уже подписали более 30 тысяч человек.

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«Мы призываем федерального канцлера остановить наращивание поставок оружия. Прямо сейчас! Он должен возглавить сильный альянс, выступающий за прекращение огня и мирные переговоры как в Германии, так и на европейском уровне. Каждый потерянный день уносит еще 1000 жизней и приближает нас к третьей мировой войне», ― указано в документе.

Также отмечается, что Украина при поддержке Запада может выигрывать отдельные сражения, «но она не может выиграть войну против крупнейшей в мире ядерной державы», поэтому необходимо сесть за стол переговоров.

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Добавим, что подписи под петицией поставили известные германские политики, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что канцлера Германии Олафа Шольца приходится «заставлять» помогать Киеву.

Напомним, ранее в ответ на вопросы депутатов бундестага о поставке истребителей Украине Шольц заявил, что это вопрос на повестке дня не стоит ни сейчас, ни в будущем.