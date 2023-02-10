Кишинёв, 10 февраля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду после консультации с депутатами правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) выдвинула кандидатом на пост премьер-министра страны советника президента в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего главу МВД страны Дорина Речана. Об этом она объявила 10 февраля на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Чтобы выполнить эти обязательства и двигать страну на пути к европейской интеграции я решила, что необходимо ускорить и укрепить наши усилия назначением нового правительства», — сказала Санду.

Присутствовавший на брифинге председатель ПДС, спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что парламентская фракция его партии поддержит кандидатуру Речана и будет в ближайшие дни проводить с ним консультации.

Напомним, 10 февраля с поста премьер-министра ушла Наталья Гаврилица, занимавшая этот пост с августа 2021 года. Нового главу правительства до назначения должно поддержать большинство в парламенте.