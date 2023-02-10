Белград, 10 февраля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Путь Сербии к членству в Европейском союзе страны Запада связали с поддержкой санкций против России, сообщила сербский премьер-министр Ана Брнабич, докладывая о первых 100 днях своей работы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«Мне кажется, что главное условие — введение санкций в отношении России», — считает Ана Брнабич, отметив, что «без этого ЕС не будете открывать новые пункты переговорной платформы о вступлении».

Ранее президент Сербии Александр Вучич сказал, что сербская поддержка антироссийской резолюции в октябре 2022 года была вынужденной и обусловлена давлением Запада.