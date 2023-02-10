Шор заявил, что правительство Молдавии отправили в отставку из-за протестов оппозиции

Кишинёв, , 18:24 — REGNUM Отставка премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы и последовавший роспуск правительства страны стали результатом протестной деятельности, которую на протяжении полугода организовывала оппозиционная партия «Шор». Об этом 10 февраля заявил РИА Новости лидер партии Илан Шор.

Протестующий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это результат протестного движения за последние шесть месяцев. Правительство Гаврилицы было самым неподготовленным за все годы независимости Молдавии», — сказал Шор.

Он напомнил, что в ходе протестов также требовали компенсировать жителям страны чрезмерный рост тарифов ЖКХ и распустить парламент, чтобы провести досрочные выборы. Политик назвал действующую власть Молдавии «хунтой», которая уже не представляет интересы населения.

Шор также считает, что нужно было возбудить уголовное дело в отношении Гаврилицы, а не обходиться только отставкой.

Напомним, Гаврилица объявила об уходе с поста премьер-министра Молдавии 10 февраля. Президент Молдавии Майя Санду приняла отставку. По словам Гаврилицы, её правительство сделало бы больше, «если бы правительство пользовалось такой же поддержкой внутри страны, как и за рубежом».

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